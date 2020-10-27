Вячеслав ШЕВЧУК: «Пирло убирает креативных игроков»

Специалист – о новом наставнике «Ювентуса»

  • 27.10.2020 09:26
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Пирло убирает креативных игроков»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение киевского «Динамо» от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Для меня интересно наблюдать за «Ювентусом». Новый главный тренер, молодой тренер, Пирло. Мы знаем, что когда он был футболистом, его раньше все называли «Архитектор». Он всегда любил креативный футбол, вязать игру. Сейчас я вижу, что этот «Ювентус» прагматичный, дисциплинированный. Он изменился. В прошлом году был тренер Сарри и играли в короткий и средний пас. Он убирает креативных игроков: Дуглас Коста ушел в Баварию, Дибала уже не подходит. 

У него играют более дисциплинированные игроки. И даже схема игры: 4-4-2 при обороне и в три центральных защитника при атаке. Поэтому, такие своеобразные перестановки происходят. Игра в обороне у «Динамо» была нормальной. Что касается атакующей игры, то она не получилась. И у Де Пены, и у Цыганкова, и у Супряги, и у Буяльского. Быстрые атаки не получились ни в первом тайме, ни во втором», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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