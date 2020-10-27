Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 9-го тура Первой лиги Украины «Горняк-Спорт» на своем поле разгромил харьковский «Металлист 1925» со счетом 3:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Горняк-Спорт.
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Горняк-Спорт.
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Горняк-Спорт.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.