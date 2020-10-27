Дмитрий РИЗНЫК: «Если бы не удаление, могли бы обыграть Шахтер»

Голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

— Дмитрий, в последнем матче с «Шахтером» полтавчане сыграли вничью 1:1. Счет по игре?

— Конечно, нам в некоторых моментах тоже повезло. Но мы настраивались на тяжелый матч, на борьбу, с акцентом на оборону с нашей стороны. Мы знали, что «Шахтер» любит контролировать мяч и понимали, что нам много времени придется проводить в обороне, поэтому будем стараться играть в контратаках. Думаю, если бы не красная карточка в нашей команде, думаю, мы могли бы сыграть удачнее. Хотя счет 1:1 в Киеве против «Шахтера» тоже достаточно положительный результат.

— В какой момент матча «Ворскле» было труднее всего с «Шахтером»?

— Наверное, после удаления Ндиайе. Мы понимали, что станет еще тяжелее. И этот момент надо было принять и доиграть достойно матч. Хорошо, что в итоге получилась ничья.

— От гола Соломона ты мог спасти ворота «Ворсклы»?

— Тяжело сказать. Может, и не мертвый мяч был, но Соломон забил гол.

— Чувствовалось, что «Шахтер» играет с вами после матча с «Реалом»?

— Мы видели игру с «Реалом», и потом знали, в каком составе будут играть горняки. Впрочем, нам было без разницы, кто будет в составе «Шахтера», потому что у нас стоит задача добывать очки и быть в верхней части турнирной таблицы.