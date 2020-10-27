Дмитрий РИЗНЫК: «Если бы не удаление, могли бы обыграть Шахтер»

Вратарь «Ворсклы» – о ничьей с «горняками»

  • 27.10.2020 08:49
  • 319 просмотров
  • 3 комментария
Дмитрий РИЗНЫК: «Если бы не удаление, могли бы обыграть Шахтер»
© УАФ. Дмитрий Ризнык

Голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

— Дмитрий, в последнем матче с «Шахтером» полтавчане сыграли вничью 1:1. Счет по игре?
— Конечно, нам в некоторых моментах тоже повезло. Но мы настраивались на тяжелый матч, на борьбу, с акцентом на оборону с нашей стороны. Мы знали, что «Шахтер» любит контролировать мяч и понимали, что нам много времени придется проводить в обороне, поэтому будем стараться играть в контратаках. Думаю, если бы не красная карточка в нашей команде, думаю, мы могли бы сыграть удачнее. Хотя счет 1:1 в Киеве против «Шахтера» тоже достаточно положительный результат.

— В какой момент матча «Ворскле» было труднее всего с «Шахтером»?
— Наверное, после удаления Ндиайе. Мы понимали, что станет еще тяжелее. И этот момент надо было принять и доиграть достойно матч. Хорошо, что в итоге получилась ничья.

— От гола Соломона ты мог спасти ворота «Ворсклы»?
— Тяжело сказать. Может, и не мертвый мяч был, но Соломон забил гол.

 — Чувствовалось, что «Шахтер» играет с вами после матча с «Реалом»?
— Мы видели игру с «Реалом», и потом знали, в каком составе будут играть горняки. Впрочем, нам было без разницы, кто будет в составе «Шахтера», потому что у нас стоит задача добывать очки и быть в верхней части турнирной таблицы.

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Источник — zbirna.com

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 09:16
    -4
    Кто играл в детстве в "цок", то знает поговорку: После цока - на толоку. То есть два раза подряд попасть в банк очень трудно. И обычно сбив крышки/деньги ты в эйфории. И настроиться на следующий бросок трудно. И оказываешься дальше всех, и бьёшь по крышкам/монетам (для переворота) последний. Если ещё что останется.)
    Так и с Шахтёром. Так же будет и с Динамо. Запишите мой прогноз...)
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    Bolshoi
      Bolshoi, 27.10.2020 09:14
    +2
    Кроты, это средняя команда ЧУ. Только помощь судей позволяла им занимать первое место.
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    Newvlad
      Newvlad, 27.10.2020 09:10
    +1
    Могли победить, если бы не двенадцатый игрок Шахтера Романов. Удаление Майкона через вторую жёлтую стопроцентное. Но у нас судьи слепотой уподобляются кротам, а заряженная педерация своим молчанием.
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    Bolshoi
      Bolshoi, 27.10.2020 09:14
    +2
    Кроты, это средняя команда ЧУ. Только помощь судей позволяла им занимать первое место.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 09:10
    +1
    Могли победить, если бы не двенадцатый игрок Шахтера Романов. Удаление Майкона через вторую жёлтую стопроцентное. Но у нас судьи слепотой уподобляются кротам, а заряженная педерация своим молчанием.
    Ссылка
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