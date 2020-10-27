Виктор КОРНИЕНКО: «Будет очень непросто»

Защитник «Шахтера» – о предстоящем матче с «Интером»

  • 27.10.2020 08:29
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор КОРНИЕНКО: «Будет очень непросто»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Я думаю, сами все видели и помнят игру, которую тогда «Шахтер» проиграл (0:5 в полуфинале Лиги Европы-2019/20 - прим). Это серьезная команда, физически очень сильная, тем более вы сами знаете, какие там игроки. Будет очень непросто.

Ничего, мы ту игру забыли, у нас сейчас будет новая игра с ними. Я думаю, мы постараемся показать себя намного лучше, чем в той игре», - сказал Корниенко.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex323
      Alex323, 27.10.2020 08:38
    +1
    Наша пісня гарна нова,
    Починаєм її знову.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 27.10.2020 08:38
    +1
    Наша пісня гарна нова,
    Починаєм її знову.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности