Виктор КОРНИЕНКО: «Будет очень непросто»

21-летний защитник донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Я думаю, сами все видели и помнят игру, которую тогда «Шахтер» проиграл (0:5 в полуфинале Лиги Европы-2019/20 - прим). Это серьезная команда, физически очень сильная, тем более вы сами знаете, какие там игроки. Будет очень непросто.

Ничего, мы ту игру забыли, у нас сейчас будет новая игра с ними. Я думаю, мы постараемся показать себя намного лучше, чем в той игре», - сказал Корниенко.

Матч «Шахтер» – «Интер» состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.