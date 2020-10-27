Карлос ДЕ ПЕНА: «Динамо может выиграть УПЛ»

Уругвайский полузащитник киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился мнением, почему команда провалила прошлый сезон.

«Мы хорошо начали – выиграли три стартовых матча. А потом вылетели из квалификации Лиги чемпионов, начали терять уверенность, не играли на своем лучшем уровне, теряли очки там, где не должны были этого делать. Или вели в счете, а соперник в конце матча вырвал ничью или победу. Мы не были достаточно хороши как команда.

Мне приятно, что мою игру оценивали положительно, но мне важен результат команды. Я хочу, чтобы мы побеждали и находились в лидерах. Теперь нам удалось вернуть уверенность и мы показываем нашу лучшую версию. И мы продолжим улучшать свою игру и результаты.

Абсолютно уверен, что мы будем бороться с «Шахтером» за победу в чемпионате до последнего момента. И я убежден, что мы можем выиграть УПЛ. Сейчас мы идем на первом месте, но впереди еще много тяжелых матчей.

Не сомневаюсь, что «Динамо» будет на первой позиции в конце чемпионата. Чемпионство – это то, что «Динамо» действительно хочет и то, что нам нужно. У меня есть предчувствие, что это будет очень хороший год», – сказал де Пена.

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