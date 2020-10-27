Георгий СУДАКОВ: «Быстрый гол Ворсклы помешал победить»

Юный хавбек «Шахтера» – о ничьей с полтавчанами

  • 27.10.2020 07:43
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Георгий СУДАКОВ: «Быстрый гол Ворсклы помешал победить»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков в интервью Shakhtar TV прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Думаю, помешало победить то, что мы пропустили быстрый гол. А так были моменты, просто не реализовали их. Всегда думаем и настраиваемся на каждую игру, неважно, «Ворскла» это или «Интер». Все настраивались. Может быть, усталость присутствовала, тем более ребята играли тогда по 90 минут почти все. Сейчас вторая игра, плюс перелет, поле может немного плохое. Ну и думаю, что усталость была», - сказал Судаков.

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Денис Шаховец, Sport.ua

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