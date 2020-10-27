«Брайтон» и «Вест Бромвич» сыграли вничью в рамках 6-го тура АПЛ.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлан Ахирни-Грант (Вест Бромвич Альбион).
|40'
|ГОЛ ! Автогол забил Джейк Ливермор (Брайтон энд Хоув Альбион).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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