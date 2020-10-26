6-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 1
Вест Бромвич Альбион
26.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Брайтон не смог обыграть Вест Бромвич

В очередном поединке чемпионата Англии команды сыграли вничью

  • 26.10.2020 23:03
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Брайтон не смог обыграть Вест Бромвич
© ФК Брайтон

В поединке 6-го тура чемпионата Англии «Брайтон» дома сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (1:1).

«Брайтон» — «Вест Бромвич» — 1:1
Голы: Ливермор, 40, автогол — Грант, 83

«Брайтон»: Райан, Уайт, Берн, Уэбстер, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 61), Марч (Мак Аллистер, 70), Троссард (Альсате, 79), Биссума, Велтман, Мопе.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Иванович, Ферлонг, Аджайи, Таунсенд, Ливермор (Робинсон, 63), Кровинович, Диангана (Эдвардс, 63), Галлахер, Матеус Перейра, Грант (Филлипс, 84).
Предупреждения: Лэмпти (42), Уэбстер (77).

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Источник — Sport.ua

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