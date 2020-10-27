Богдан Михайличенко заразился коронавирусом

Украинский защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает Het Laatste Nieuws, также заразился вирусом врач команды.
Михайличенко отправлен на карантин. Скорее всего, он пропустит матч 1 ноября против «Антверпена».
Тестирование прошли футболисты после победы в матче чемпионата Бельгии против «Кортрейка» (3:1).
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Источник — Het Laatste Nieuws
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