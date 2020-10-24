Михайличенко на высоте. Андерлехт в гостях нанес поражение Кортрейку

23 октября состоялся стартовый матч 10-го тура чемпионата Бельгии.
«Андерлехт» одержал гостевую победу над «Кортрейком» со счетом 3:1 и теперь входит в топ-6 чемпионата с отставанием лишь в 2 очка от лидера.
У победителей весь матч провел Богдан Михайличенко. В конце игры украинский защитник получил желтую карточку.
Чемпионат Бельгии. 10-й тур
«Кортрейк» – «Андерлехт» – 1:3
Голы: МБойо, 87 (пен) – Нмеча, 6, 65, Тау, 30.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
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Источник — Sport.ua
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