Михайличенко на высоте. Андерлехт в гостях нанес поражение Кортрейку

23 октября состоялся стартовый матч 10-го тура чемпионата Бельгии.

«Андерлехт» одержал гостевую победу над «Кортрейком» со счетом 3:1 и теперь входит в топ-6 чемпионата с отставанием лишь в 2 очка от лидера.

У победителей весь матч провел Богдан Михайличенко. В конце игры украинский защитник получил желтую карточку.

Чемпионат Бельгии. 10-й тур

«Кортрейк» – «Андерлехт» – 1:3

Голы: МБойо, 87 (пен) – Нмеча, 6, 65, Тау, 30.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии