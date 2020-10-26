ДЕНТИНЬО: «Наша команда готова для победы»

Накануне поединка Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» нападающий «горняков» Дентиньо принял участие в предматчевой пресс-конференции

– Перед встречей с «Реалом» ты говорил, что планируешь повторить свой успех пятилетней давности и снова забить «Реалу». Этого сделать не удалось, но результат был позитивным. Есть ли такой же план на «Интер»?

– Действительно, я не смог забить в том матче, но мы одержали отличную победу. Очень важно, что команда была очень сконцентрированна, все полностью отдавались на поле, были настроены и передавали эту силу друг другу, были сплочены, – это круто. Даже если я не забью завтра, но «Шахтер» выиграет, конечно же, мне будет очень приятно. Другого и не надо. Но в любом случае завтра нам нужно показать наш темп, ритм на домашнем стадионе. Несмотря на то, что у соперника большое количество суперквалифицированных футболистов, у нас также сильные ребята. Нужно максимально отдаться этой игре, сконцентрироваться и настроиться, и тогда все получится. Конечно же, уважая «Интер».

– Если проанализировать прошлый сезон, можно сделать вывод, что в матчах с клубами, использующими схему с тремя центральными защитниками, у «Шахтера» возникали проблемы. Насколько это чувствуют сами футболисты и что есть особенного в подготовке к «Интеру»?

– В принципе, мы все подготовлены к этому поединку. Мистер постарался наилучшим образом донести до нас, как следует действовать завтра. Несмотря на все сложности, мы постараемся показать надежную и качественную игру. Нужно не забывать, что минувший сезон мы завершили с 23 очками отрыва от второго места в турнирной таблице и смогли дойти до полуфинала Лиги Европы, что немаловажно. Уверен, завтра поединок с «Интером» будет другим, нежели прошлая встреча. Мы постараемся выйти на поле и показать наилучшие качества, отдаться по максимуму и добиться важной победы над «Интером».

– После такой яркой победы над мадридским «Реалом» не появилось ли у ребят легкого головокружения от успеха, особенно у молодых? И есть ли в этой Лиге чемпионов соперники, которых «Шахтер» всерьез остерегается?

– Наша команда прекрасно готова для победы. Нас отлично тренируют, и мы были настроены выиграть в том матче. У нас 11 очень сильных футболистов на поле плюс пятеро хороших ребят на скамейке, готовых в любой момент помочь. Думаю, все получается, когда правильно настраиваешься. Сейчас очень важно думать о следующей игре, настроиться на нее наилучшим образом и приложить все усилия, выйти внимательными и сконцентрированными.