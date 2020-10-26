Фрэнк ЛЭМПАРД: «Нужно попытаться решить проблемы»

Наставник «Челси» подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (0:0)

  • 26.10.2020 21:33
  • 360 просмотров
  • 0 комментариев
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Нужно попытаться решить проблемы»
© ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Важно попытаться решить проблемы, которые возникли в тех матчах, когда мы пропускали больше голов, чем мне бы хотелось

Естественно, эти проблемы связаны с игрой в обороне. Думаю, что мы очень хорошо оборонялись в своей штрафной на «Олд Траффорд».

Для меня игра в обороне на этом уровне, когда у тебя есть отдельные игроки высокого уровня, заключается в концентрации. Концентрация – это то, что определяет игру в обороне лучших игроков. В субботу Тьяго Силва был отличным примером защитника, который концентрируется на каждом моменте игры и влияет не только на саму игру, но и на тех, кто его окружает. Это было большим плюсом», — считает Лэмпард.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Челси

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности