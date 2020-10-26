Фрэнк ЛЭМПАРД: «Нужно попытаться решить проблемы»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Важно попытаться решить проблемы, которые возникли в тех матчах, когда мы пропускали больше голов, чем мне бы хотелось
Естественно, эти проблемы связаны с игрой в обороне. Думаю, что мы очень хорошо оборонялись в своей штрафной на «Олд Траффорд».
Для меня игра в обороне на этом уровне, когда у тебя есть отдельные игроки высокого уровня, заключается в концентрации. Концентрация – это то, что определяет игру в обороне лучших игроков. В субботу Тьяго Силва был отличным примером защитника, который концентрируется на каждом моменте игры и влияет не только на саму игру, но и на тех, кто его окружает. Это было большим плюсом», — считает Лэмпард.
Источник — ФК Челси
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