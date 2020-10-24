Дружелюбные гранды. Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром

В субботу, 24 октября, состоялся матч 6-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» играл против «Челси».
Игра завершилась вничью со счетом 0:0.
АПЛ. 6-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 0:0
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Мата (Погба, 58), Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Гринвуд, 83), Рэшфорд, Д.Джеймс (Кавани, 58).
«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Аспиликуэта, Зума, Чилвелл, Р.Джеймс, Жоржинью, Канте, Хаверц (Маунт, 72), Вернер (Абрахам, 71), Пулишич (Зиех, 81).
Предупреждения: Шоу, 39. Хаверц, 45+1. Фред, 46. Рэшфорд, 76.
Судья: Аткинсон (Англия).
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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