Вена. Виталий Сачко получил статус лаки-лузера и матч против Доминика Тима

Фантастические новости из Австрии

  • 26.10.2020 21:06
  • 1858 просмотров
  • 5 комментариев
Вена. Виталий Сачко получил статус лаки-лузера и матч против Доминика Тима
© ФТУ. Виталий Сачко

Украинскому теннисисту Виталию Сачко (№529 ATP) продолжает улыбаться удача на турнире категории ATP-500 в Вене.

23-летний украинец, который уступил в финале квалификации, получил статус лаки-лузера после снятия японца Кея Нисикори.

В матче первого круга Сачко сыграет против второго сеяного и действующего чемпиона US Open Доминика Тима. Матч состоится во вторник.

Ранее с турнира снялись Диего Шварцман и Алекс де Минаур.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 26.10.2020 22:27
    0
    А если серьёзно, удачи парню) как-то Стаховский же обыграл Федерера)
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 26.10.2020 22:26
    -2
    rosti79, 26.10.2020 21:47
    0:6, 0:6
    Надо верить в лучшие!
    0:6, 1:6
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 26.10.2020 21:47
    -5
    0:6, 0:6
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 26.10.2020 21:25
    +3
    Оце так! Вдало Віталій до Австрії з'їздив. Можливо, зіграє головний матч у всій своїй кар'єрі.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.10.2020 21:13
    +7
    Жесть, українець зіграє з Тімом . Хлопець отримає великий досвід, цю зустріч він запам'ятає на все життя.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 26.10.2020 21:13
    +7
    Жесть, українець зіграє з Тімом . Хлопець отримає великий досвід, цю зустріч він запам'ятає на все життя.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 26.10.2020 21:25
    +3
    Оце так! Вдало Віталій до Австрії з'їздив. Можливо, зіграє головний матч у всій своїй кар'єрі.
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 26.10.2020 22:27
    0
    А если серьёзно, удачи парню) как-то Стаховский же обыграл Федерера)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности