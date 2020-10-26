Вена. Виталий Сачко получил статус лаки-лузера и матч против Доминика Тима

Украинскому теннисисту Виталию Сачко (№529 ATP) продолжает улыбаться удача на турнире категории ATP-500 в Вене.
23-летний украинец, который уступил в финале квалификации, получил статус лаки-лузера после снятия японца Кея Нисикори.
В матче первого круга Сачко сыграет против второго сеяного и действующего чемпиона US Open Доминика Тима. Матч состоится во вторник.
Ранее с турнира снялись Диего Шварцман и Алекс де Минаур.
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