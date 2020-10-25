Был близок. Сачко едва не пробился в основную сетку турнира ATP в Вене

Виталий доказал, что вчерашняя победа над соперником из первой сотни – не случайность

  • 25.10.2020 16:58
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Был близок. Сачко едва не пробился в основную сетку турнира ATP в Вене
© ITF. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№529 ATP) выдал еще один отличный матч на уровне ATP.

Сегодня 23-летний украинец играл в финале квалификации турнира ATP в Вене, но в напряженной борьбе все же уступил 104-й ракетке мира Норберту Гомбошу из Словакии.

Вена. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина) – Норберт Гомбош (Словакия) – 7:5, 4:6, 4:6

Во втором и третьем сетах украинец вел с брейком, но не сумел удержать преимущество.

Напомним, вчера Виталий совершил камбэк в матче против француза Пьера-Юга Эрбера (№82 ATP). Для Сачко это был первый в карьере поединок на уровне ATP.

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Источник — Sport.ua

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