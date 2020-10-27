Во вторник, 27 октября «Боруссия» Менхенгладбах во втором туре группового этапа Лиги чемпионов дома примет «Реал». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «MEGOGO» и на телеканале «Футбол 2».
«Боруссия» Менхенгладбах – «Реал». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
После первого тура у «Боруссии» одно очко в активе, у «Реала» - 0 баллов.
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Источник — Sport.ua
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