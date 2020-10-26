Горняк-Спорт ждет решения суда

Президент ФК «Горняк-Спорт» Петр Каплун рассказал, как обстоит ситуация с анонсированной им подачей протеста в УЕФА на результат кубкового поединка с «Днепром-1».

«С нетерпением ждем решения апелляционного комитета УАФ. Вот когда его получим, и если оно нас не устроит, тогда и будем обращаться за поддержкой в УЕФА. Ведь нарушение «Днепром-1» Регламента - очевидно.

То, что мы сумели дать бой амбициозному «Днепру-1», уступив лишь в овертайме, подтверждает не случайность наших успехов в Первой лиге, где после крупной победы в восьмом туре над «Металлистом 1925», «Горняк-Спорт» закрепился на почетном втором месте. Если по спортивному принципу подопечные Игоря Жабченко повысятся в классе, то мы постараемся быть готовыми к новому вызову. Сейчас на очереди - установка на стадионе «Юность» нового освещения, мощность которого будет 1800 люкс. Что касается вместимости арены, то при необходимости ее можно увеличить в сжатые строки до пяти тысяч мест, путем строительства трибун за воротами», — отметил Каплун.

В кубковой игре с днепрянами, по мнению «Горняка-Спорт», в овертайме можно было проводить только одну замену, тогда как у гостей на поле вышли Дуглас (на 95-й минуте) и Вакулко (на 109-й).