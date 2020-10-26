ЗАХОВАЙЛО: «Игра с Александрией могла закончиться и катастрофой для Динамо»

Эксперт – об удалении Николая Шапаренко в конце матча

  • 26.10.2020 17:30
  • 2173 просмотра
  • 1 комментарий
ЗАХОВАЙЛО: «Игра с Александрией могла закончиться и катастрофой для Динамо»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (1:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«По статистике и счету динамовцы переиграли александрийцев. Надо отдать должное Шарану, который после провального пятнадцатиминутного старта сумел сбалансировать и выравнять игру. Игра могла закончиться и катастрофой для киевлян после удаления Шапаренко. Плохая реализация моментов. Киевляне заслуживают критику», - сказал Заховайло.

Отметим, что благодаря этой победе «Динамо» стало единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Источник — Facebook

(4 голоса)

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Комментарии
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.10.2020 17:44
    +1
    Это футбол, даже команды имеющие преимущество по ходу встречи 4-0, проигрывали. Кто как играл забывается, а остается только счет на табло. И Шахтер мог попасть Реалу, но к счастью имеем счет на табло в нашу пользу
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.10.2020 17:44
    +1
    Это футбол, даже команды имеющие преимущество по ходу встречи 4-0, проигрывали. Кто как играл забывается, а остается только счет на табло. И Шахтер мог попасть Реалу, но к счастью имеем счет на табло в нашу пользу
    Ссылка
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