ЗАХОВАЙЛО: «Игра с Александрией могла закончиться и катастрофой для Динамо»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (1:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«По статистике и счету динамовцы переиграли александрийцев. Надо отдать должное Шарану, который после провального пятнадцатиминутного старта сумел сбалансировать и выравнять игру. Игра могла закончиться и катастрофой для киевлян после удаления Шапаренко. Плохая реализация моментов. Киевляне заслуживают критику», - сказал Заховайло.

Отметим, что благодаря этой победе «Динамо» стало единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата Украины.