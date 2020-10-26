Во вторник, 27 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» примет миланский «Интер».
Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
«Шахтер» – «Интер». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Шахтер» – «Интер» покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Интер».
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Источник — Sport.ua
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