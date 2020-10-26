Карлос ДЕ ПЕНА: «Для нас даже лучше, что Шахтер играет на Олимпийском»

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена поделился мнением о том, что команда делит домашний стадион с «Шахтером».

«Если честно, то у меня нет с этим проблем. Наши матчи не пересекаются – если мы играем в субботу, то они в воскресенье, или мы играем дома, а они – на выезде. А наши дерби теперь постоянно будут проходить на «Олимпийском». А это значит, что нам не нужно будет тратить время на поездку в Харьков. Для нас так даже лучше.

Я знаю, что «Динамо» много лет играет свои матчи на «Олимпийском». Мне очень нравится этот стадион. Мы его хорошо знаем, чувствуем себя там комфортно и выиграли Суперкубок Украины у «Шахтера» на этом поле. Так же мне нравится арена имени Валерия Лобановского.

«Шахтер» решил тоже играть на «Олимпийском». Повторюсь, не вижу в этом проблемы. В конце концов, стадион принадлежит государству», – сказал Де Пена.

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