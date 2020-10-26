Карлос ДЕ ПЕНА: «Для нас даже лучше, что Шахтер играет на Олимпийском»

Хавбек «Динамо» не видит проблемы в том, что стадион приходится делить с «горняками»

  • 26.10.2020 17:05
  • 2826 просмотров
  • 8 комментариев
Карлос ДЕ ПЕНА: «Для нас даже лучше, что Шахтер играет на Олимпийском»
© ФК Динамо Киев. Карлос де Пена

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена поделился мнением о том, что команда делит домашний стадион с «Шахтером». 

«Если честно, то у меня нет с этим проблем. Наши матчи не пересекаются – если мы играем в субботу, то они в воскресенье, или мы играем дома, а они – на выезде. А наши дерби теперь постоянно будут проходить на «Олимпийском». А это значит, что нам не нужно будет тратить время на поездку в Харьков. Для нас так даже лучше.

Я знаю, что «Динамо» много лет играет свои матчи на «Олимпийском». Мне очень нравится этот стадион. Мы его хорошо знаем, чувствуем себя там комфортно и выиграли Суперкубок Украины у «Шахтера» на этом поле. Так же мне нравится арена имени Валерия Лобановского.

«Шахтер» решил тоже играть на «Олимпийском». Повторюсь, не вижу в этом проблемы. В конце концов, стадион принадлежит государству», – сказал Де Пена.

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Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 26.10.2020 18:31
    0
    Да ты и не должен видеть там никакой проблемы... не твоя забота
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 26.10.2020 18:26
    -1
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:07
    Та понятное дело, тем более НСК не ваш, так что как Шахтёр захотел, как Шахтёру удобно — так и будет.
    Точно! Захотел Шахтер занимать третье место - и занимает
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 26.10.2020 17:39
    0
    vishu, 26.10.2020 17:30
    О, один кротячий далбайоп вже встиг тут висратися
    А пятнистых сов уже двое всрались.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:38
    -1
    kino, 26.10.2020 17:36
    Удобно тут ключове слово. Цього року у шлюх сама удобна поза колінно-локтьова. Ти прав аркаша....
    Вам виднее, скоро Барса, потом опять Юве.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 26.10.2020 17:36
    -3
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:07
    Та понятное дело, тем более НСК не ваш, так что как Шахтёр захотел, как Шахтёру удобно — так и будет.
    Удобно тут ключове слово. Цього року у шлюх сама удобна поза колінно-локтьова. Ти прав аркаша....
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 17:30
    +1
    О, один кротячий далбайоп вже встиг тут висратися
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 26.10.2020 17:17
    +4
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:07
    Та понятное дело, тем более НСК не ваш, так что как Шахтёр захотел, как Шахтёру удобно — так и будет.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:07
    -9
    Та понятное дело, тем более НСК не ваш, так что как Шахтёр захотел, как Шахтёру удобно — так и будет.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 26.10.2020 17:17
    +4
    FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:07
    Та понятное дело, тем более НСК не ваш, так что как Шахтёр захотел, как Шахтёру удобно — так и будет.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 17:30
    +1
    О, один кротячий далбайоп вже встиг тут висратися
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 26.10.2020 18:31
    0
    Да ты и не должен видеть там никакой проблемы... не твоя забота
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 26.10.2020 17:39
    0
    vishu, 26.10.2020 17:30
    О, один кротячий далбайоп вже встиг тут висратися
    А пятнистых сов уже двое всрались.
    Ссылка
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