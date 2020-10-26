Егор НАЗАРИНА: «Не сильно расстроились после поражения от Лестера»

Полузащитник луганской «Зари» Егор Назарина дал небольшое интервью после победы над «Рухом» (4:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

– У нас сегодня стояла цель – победа и 3 очка, это было самым важным в сегодняшнем матче. Мы с этим справились, к тому же показали сильную игру. Всегда приятно выигрывать, на домашнем стадионе, да ещё и с таким счётом.

– Стоит отметить и игру соперника, «Рух» смотрелся достаточно интересно сегодня.

– Да, соглашусь. Несмотря на 2 удаления, парни старались показать хорошую игру. Всегда приятно играть против таких команд, им только удачи в дальнейшем.

– Насколько было важно взять себя в руки после поражения от «Лестера»?

– Не скажу, что мы уж сильно расстроились. Для нас это был хороший опыт, не смотря на проигрыш. Мы сделали выводы, тренеры нам указали на наши ошибки, будем работать. Важно было переключиться на чемпионат Украины. Я считаю, что команда более чем справилась с этой задачей, ведь победили 4:0.

– Как для тебя такой насыщенный график, 2 дня подготовки: день паузы, тренировки предматчевые и снова игра?

– Я думаю, что каждый футболист мечтает быть в таком графике, поскольку каждый хочет участвовать в Еврокубках. Только приятно от такой насыщенности, нравиться больше играть, чем просто тренироваться.

– Уже сколько времени ждём от Минздрава ответа на пропуск болельщиков на стадион или запрет, но клуб готов к этому. Скажи, насколько важно игра с фанатами? Ведь даже в Лестере было грустно смотреть на пустые трибуны.

– Да, действительно. Болельщики придают некой атмосферы, придают энергии идти вперёд. Мы хотим и мечтаем, чтобы наш болельщик вернулся на трибуны и поддерживал нас. Ведь матч с «Брагой» очень важен, поэтому ждём разрешения. Постараемся показать хорошую игру в родных стенах и, надеюсь, при присутствии фанатов.