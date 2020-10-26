Азар впервые попал в заявку Реала в нынешнем сезоне

Бельгийский полузащитник восстановился после травмы

  • 26.10.2020 15:30
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Азар впервые попал в заявку Реала в нынешнем сезоне
© ФК Реал. Эден Азар

Хавбек «Реала» Эден Азар включен в заявку на матч второго тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах. 29-летний бельгиец восстанавливался после мышечной травмы и в этом сезоне еще на поле не выходил.

После Эль-Класико, в котором «Реал» обыграл «Барселону», Азар работает в общей группе «сливочных». В лазарете «бланкос» остаются Мариано Диас, Мартин Эдегор, Начо, Альваро Одриосола и Дани Карвахаль. Все они пропустят матч против «Боруссии» М, который состоится 27 октября.

В минувшем сезоне Азар, за которого «Реал» заплатил «Челси» 110 миллионов евро, сыграл 16 матчей в Примере, в которых забил один мяч.

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Источник — Marca

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