Александр ДЕНИСОВ: «Ювентус сейчас – это беременная синьора»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал поражение киевского «Динамо» от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Ювентус» играл сам с собой. Он не то, чтобы не замечал «Динамо», он по-другому попросту играть не может. Есть впечатление, что «Ювентус» играл без главного тренера. Пирло пока что футболист и это чувствуется. Просто на поле вышли футболисты и сыграли так, как если бы Мората вышел с пацанами во двор своего дома. Впечатление, что весь матч Юве ехал на второй скорости. Не потому, что не спешил, а потому что ехать по-другому сейчас не может. И таким он будет в ближайшее время, пока идет перестройка.

«Ювентус» сейчас – это не «Старая Синьора». Скорее, беременная синьора, которая в силу обстоятельств вынуждена быть аккуратной. Могла ли прыткая молодая девушка по имени «Динамо» обыграть такую синьору? На мой взгляд, нет. У синьоры большой жизненный опыт. Она уже давно ни за кем не бегает. Она привыкла, что бегают за ней.

Что мы еще увидели на этом матче, так это ультрасов. Дождались они своего часа. Ситуация между клубным руководством и ультрас не меняется. Мы перед матчем слышали разные слухи: забросают файерами, выбегут на поле. Они по-прежнему против и это напряжение никуда не уходит. К счастью, правильно была выстроена линия безопасности, стюарды загородили этот баннер. Но все ожидали чего-то неладного, что произойдет какое-то ЧП, клуб оштрафуют. И так зрители не могут попасть на трибуны, а тут еще наложат штраф. Но, к счастью, этого не случилось», - сказал Денисов.