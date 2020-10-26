Александр ДЕНИСОВ: «Ювентус сейчас – это беременная синьора»

Известный журналист сравнил киевлян с молодой прыткой девушкой

  • 26.10.2020 15:18
  • 505 просмотров
  • 3 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Ювентус сейчас – это беременная синьора»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал поражение киевского «Динамо» от туринского «Ювентуса» (0:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Ювентус» играл сам с собой. Он не то, чтобы не замечал «Динамо», он по-другому попросту играть не может. Есть впечатление, что «Ювентус» играл без главного тренера. Пирло пока что футболист и это чувствуется. Просто на поле вышли футболисты и сыграли так, как если бы Мората вышел с пацанами во двор своего дома. Впечатление, что весь матч Юве ехал на второй скорости. Не потому, что не спешил, а потому что ехать по-другому сейчас не может. И таким он будет в ближайшее время, пока идет перестройка.

«Ювентус» сейчас – это не «Старая Синьора». Скорее, беременная синьора, которая в силу обстоятельств вынуждена быть аккуратной. Могла ли прыткая молодая девушка по имени «Динамо» обыграть такую синьору? На мой взгляд, нет. У синьоры большой жизненный опыт. Она уже давно ни за кем не бегает. Она привыкла, что бегают за ней.

Что мы еще увидели на этом матче, так это ультрасов. Дождались они своего часа. Ситуация между клубным руководством и ультрас не меняется. Мы перед матчем слышали разные слухи: забросают файерами, выбегут на поле. Они по-прежнему против и это напряжение никуда не уходит. К счастью, правильно была выстроена линия безопасности, стюарды загородили этот баннер. Но все ожидали чего-то неладного, что произойдет какое-то ЧП, клуб оштрафуют. И так зрители не могут попасть на трибуны, а тут еще наложат штраф. Но, к счастью, этого не случилось», - сказал Денисов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 26.10.2020 15:31
    0
    денисов вагітний тупістю і мудацтвом...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 26.10.2020 15:28
    0
    Александр ДЕНИСОВ: «Александр ДЕНИСОВ – это клинический иди т»
    Ссылка
    Сергій Кравчук
    online
      Сергій Кравчук, 26.10.2020 15:24
    0
    раньше на этого придурка даже не обращал внимание, рот-горло у него разработано давно, но там по ходу и зад разработан по полной.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 26.10.2020 15:31
    0
    денисов вагітний тупістю і мудацтвом...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 26.10.2020 15:28
    0
    Александр ДЕНИСОВ: «Александр ДЕНИСОВ – это клинический иди т»
    Ссылка
    Сергій Кравчук
    online
      Сергій Кравчук, 26.10.2020 15:24
    0
    раньше на этого придурка даже не обращал внимание, рот-горло у него разработано давно, но там по ходу и зад разработан по полной.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности