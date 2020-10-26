Шахтер – Интер. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» сыграет матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».



Букмекеры сомневаются в победе украинского клуба. На выигрыш итальянцев можно поставить с коэффициентом 1.85, на ничью - 3.9, поражение оценено в 4.2.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.52. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.88, ТМ3.0 – 1.99.

Напомним, матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:55 по Киеву.

Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов