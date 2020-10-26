Шахтер – Интер. Букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» сыграет матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
Букмекеры сомневаются в победе украинского клуба. На выигрыш итальянцев можно поставить с коэффициентом 1.85, на ничью - 3.9, поражение оценено в 4.2.
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.52. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.88, ТМ3.0 – 1.99.
Напомним, матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:55 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это объективнее, как по мне.
Это объективнее, как по мне.
Это объективнее, как по мне.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.