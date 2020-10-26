Шахтер – Интер. Букмекеры назвали фаворита

Даже победы над «Реалом» украинскому клубу не хватило, чтобы не считаться аутсайдером

  • 26.10.2020 14:59
  • 1155 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер – Интер. Букмекеры назвали фаворита
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» сыграет матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
 
Букмекеры сомневаются в победе украинского клуба. На выигрыш итальянцев можно поставить с коэффициентом 1.85, на ничью - 3.9, поражение оценено в 4.2.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.52. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.88, ТМ3.0 – 1.99.

Напомним, матч «Шахтер» – «Интер» начнется в 19:55 по Киеву.

Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 26.10.2020 15:31
    0
    Та Інтер виграє, згадайте кефи на Динамо-Ювентус. Там теж нашим давали шанси...
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 26.10.2020 15:27
    -3
    Гордость Украины? Плевали они на страну. В Даунецке на матчах сборной вопили : "Беркут". Вот и весь сказ.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 15:16
    -1
    Да плевать как-то, куда важнее, что Шахтёр играет в красивый атакующий футбол, а не одну защиту позорную, хотя она бывает очень нужна. Удачи Шахтёру как обычно, гордость Украины.
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    Ilya
    online
      Ilya , 26.10.2020 15:16
    -3
    B0N1K, 26.10.2020 15:14
    математично це не можливо, бо якщо коефіцієнт на Шахтар та нічию падає, на Інтер має зростати, інакше сума шансів на кожен з результатів перевищить 100%, що математично не можливо
    Ну это понятно, что кф математическим способом рассчитывается, я просто вижу таким шансы. )
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    B0N1K
      B0N1K, 26.10.2020 15:14
    +3
    Ilya , 26.10.2020 15:07
    3 - 2,4 - 1,7
    Это объективнее, как по мне.
    математично це не можливо, бо якщо коефіцієнт на Шахтар та нічию падає, на Інтер має зростати, інакше сума шансів на кожен з результатів перевищить 100%, що математично не можливо
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    Ilya
    online
      Ilya , 26.10.2020 15:07
    -6
    3 - 2,4 - 1,7
    Это объективнее, как по мне.
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    B0N1K
      B0N1K, 26.10.2020 15:14
    +3
    Ilya , 26.10.2020 15:07
    3 - 2,4 - 1,7
    Это объективнее, как по мне.
    математично це не можливо, бо якщо коефіцієнт на Шахтар та нічию падає, на Інтер має зростати, інакше сума шансів на кожен з результатів перевищить 100%, що математично не можливо
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 26.10.2020 15:31
    0
    Та Інтер виграє, згадайте кефи на Динамо-Ювентус. Там теж нашим давали шанси...
    Ссылка
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