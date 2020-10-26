16-летний голкипер Руха Герета провел первый матч в чемпионате Украины

В конце матча с «Зарей» (0:4) место в воротах «Руха» вместо 34-летнего Александра Бандуры занял 16-летний Юрий-Владимир Герета. Он стал самым молодым голкипером, выступавшим в УПЛ в ХХI веке. Прежнее достижение, принадлежавшее Максиму Ковалю, Юрий-Владимир превзошел на 58 дней.

В более юном возрасте дебютировал в чемпионатах Украины только Сергей Перхун, чей рекорд держится с 1993 года. К слову, Герета ко всему прочему стал первым вратарем 2004 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины

Возраст Вратарь Клуб Дебют Соперник Счет 16 лет 34 дня Сергей ПЕРХУН Днепр 08.10.1993 Кривбасс (д) 2:1 16 лет 269 дней Юрий-Владимир ГЕРЕТА Рух 25.10.2020 Заря (г) 0:4 16 лет 327 дней Максим КОВАЛЬ Металлург З 01.11.2009 Закарпатье (д) 3:0 16 лет 348 дней Павел ИСЕНКО Ворскла 03.07.2020 Львов (г) 2:2 17 лет 44 дня Виктор КАПУСТИН Металлург З 08.08.1998 Николаев (д) 4:1 17 лет 136 дней Алексей ШПАК Таврия 24.05.1974 Нива В (д) 2:2 17 лет 248 дней Андрей ЛУНИН Днепр 16.10.2016 Карпаты (г) 1:1 17 лет 277 дней Андрей ЧЕКОТУН Олимпик 05.07.2020 Днепр-1 (д) 0:2 17 лет 298 дней Анатолий ТРУБИН Шахтер 26.05.2019 Мариуполь (д) 4:0 17 лет 336 дней Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес 16.08.1992 Карпаты (д) 1:1

Вратари 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины