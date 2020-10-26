16-летний голкипер Руха Герета провел первый матч в чемпионате Украины

Он стал самым молодым вратарем, выступавшим в УПЛ в ХХI веке

  • 26.10.2020 14:26
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16-летний голкипер Руха Герета провел первый матч в чемпионате Украины
© ФК Рух. Юрий-Владимир Герета

В конце матча с «Зарей» (0:4) место в воротах «Руха» вместо 34-летнего Александра Бандуры занял 16-летний Юрий-Владимир Герета. Он стал самым молодым голкипером, выступавшим в УПЛ в ХХI веке. Прежнее достижение, принадлежавшее Максиму Ковалю, Юрий-Владимир превзошел на 58 дней.

В более юном возрасте дебютировал в чемпионатах Украины только Сергей Перхун, чей рекорд держится с 1993 года. К слову, Герета ко всему прочему стал первым вратарем 2004 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины

Возраст

 Вратарь

Клуб

Дебют

Соперник

Счет

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс (д)

2:1

16 лет 269 дней

Юрий-Владимир ГЕРЕТА

Рух

25.10.2020

Заря (г)

0:4

16 лет 327 дней

Максим КОВАЛЬ

Металлург З

01.11.2009

Закарпатье (д)

3:0

16 лет 348 дней

Павел ИСЕНКО

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2

17 лет 44 дня

Виктор КАПУСТИН

Металлург З

08.08.1998

Николаев (д)

4:1

17 лет 136 дней

Алексей ШПАК

Таврия

24.05.1974

Нива В (д)

2:2

17 лет 248 дней

Андрей ЛУНИН

Днепр

16.10.2016

Карпаты (г)

1:1

17 лет 277 дней

Андрей ЧЕКОТУН

Олимпик

05.07.2020

Днепр-1 (д)

0:2

17 лет 298 дней

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

17 лет 336 дней

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес

16.08.1992

Карпаты (д)

1:1

Вратари 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г.р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1994

Георгий КОПАЛИАНИ

Арсенал

05.10.2013

Шахтер (г)

0:7

1995

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал

02.03.2013

Днепр (г)

0:3

1996

Дмитрий БЕЗРУК

Черноморец

16.08.2015

Заря (д)

0:2

1997

Ян ВЕЧНЫЙ

Ворскла

04.10.2015

Динамо (д)

0:4

1998

Олег БИЛЫК

Александрия

10.11.2019

Олимпик (г)

0:0

1999

Андрей ЛУНИН

Днепр

16.10.2016

Карпаты (г)

1:1

2000

Андрей АРТИМ

Карпаты

24.11.2019

Олимпик (д)

1:2

2001

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

26.05.2019

Мариуполь (д)

4:0

2002

Андрей ЧЕКОТУН

Олимпик

05.07.2020

Днепр-1 (д)

0:2

2003

Павел ИСЕНКО

Ворскла

03.07.2020

Львов (г)

2:2

2004

Юрий-Владимир ГЕРЕТА

Рух

25.10.2020

Заря (г)

0:4
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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