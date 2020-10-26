16-летний голкипер Руха Герета провел первый матч в чемпионате Украины

В конце матча с «Зарей» (0:4) место в воротах «Руха» вместо 34-летнего Александра Бандуры занял 16-летний Юрий-Владимир Герета. Он стал самым молодым голкипером, выступавшим в УПЛ в ХХI веке. Прежнее достижение, принадлежавшее Максиму Ковалю, Юрий-Владимир превзошел на 58 дней.
В более юном возрасте дебютировал в чемпионатах Украины только Сергей Перхун, чей рекорд держится с 1993 года. К слову, Герета ко всему прочему стал первым вратарем 2004 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.
Самые ранние дебюты вратарей в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Вратарь
|
Клуб
|
Дебют
|
Соперник
|
Счет
|
16 лет 34 дня
|
Сергей ПЕРХУН
|
Днепр
|
08.10.1993
|
Кривбасс (д)
|
2:1
|
16 лет 269 дней
|
Юрий-Владимир ГЕРЕТА
|
Рух
|
25.10.2020
|
Заря (г)
|
0:4
|
16 лет 327 дней
|
Максим КОВАЛЬ
|
Металлург З
|
01.11.2009
|
Закарпатье (д)
|
3:0
|
16 лет 348 дней
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
|
17 лет 44 дня
|
Виктор КАПУСТИН
|
Металлург З
|
08.08.1998
|
Николаев (д)
|
4:1
|
17 лет 136 дней
|
Алексей ШПАК
|
Таврия
|
24.05.1974
|
Нива В (д)
|
2:2
|
17 лет 248 дней
|
Андрей ЛУНИН
|
Днепр
|
16.10.2016
|
Карпаты (г)
|
1:1
|
17 лет 277 дней
|
Андрей ЧЕКОТУН
|
Олимпик
|
05.07.2020
|
Днепр-1 (д)
|
0:2
|
17 лет 298 дней
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
Мариуполь (д)
|
4:0
|
17 лет 336 дней
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес
|
16.08.1992
|
Карпаты (д)
|
1:1
Вратари 1994-2004 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины
|
Г.р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1994
|
Георгий КОПАЛИАНИ
|
Арсенал
|
05.10.2013
|
Шахтер (г)
|
0:7
|
1995
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал
|
02.03.2013
|
Днепр (г)
|
0:3
|
1996
|
Дмитрий БЕЗРУК
|
Черноморец
|
16.08.2015
|
Заря (д)
|
0:2
|
1997
|
Ян ВЕЧНЫЙ
|
Ворскла
|
04.10.2015
|
Динамо (д)
|
0:4
|
1998
|
Олег БИЛЫК
|
Александрия
|
10.11.2019
|
Олимпик (г)
|
0:0
|
1999
|
Андрей ЛУНИН
|
Днепр
|
16.10.2016
|
Карпаты (г)
|
1:1
|
2000
|
Андрей АРТИМ
|
Карпаты
|
24.11.2019
|
Олимпик (д)
|
1:2
|
2001
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
26.05.2019
|
Мариуполь (д)
|
4:0
|
2002
|
Андрей ЧЕКОТУН
|
Олимпик
|
05.07.2020
|
Днепр-1 (д)
|
0:2
|
2003
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов (г)
|
2:2
|
2004
|
Юрий-Владимир ГЕРЕТА
|
Рух
|
25.10.2020
|
Заря (г)
|
0:4
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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