ВИДЕО. Пресс-конференция Луиша Каштру накануне матча с Интером

Сегодня, 26 октября, главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру и нападающий Дентиньо ответят на вопросы журналистов на предматчевой прес-конференции. Смотрите прямую трансляцию, которая запланирована на 18:30.
Напомним, 27 октября «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» примет миланский «Интер» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи в 19:55.
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Источник — Sport.ua
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