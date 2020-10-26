ВИДЕО. Пресс-конференция Луиша Каштру накануне матча с Интером

Сегодня, 26 октября, главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру и нападающий Дентиньо ответят на вопросы журналистов на предматчевой прес-конференции. Смотрите прямую трансляцию, которая запланирована на 18:30.

Напомним, 27 октября «Шахтер» в Киеве на НСК «Олимпийский» примет миланский «Интер» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Начало встречи в 19:55.