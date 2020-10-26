Вячеслав ШЕВЧУК: «Лестер забивал после глупейших ошибок Зари»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.
«Мне вообще нравится, как Скрипник говорит об игре: «Ребятам нравится эта игра и мы играем в такой схеме». Он поставил двух быстрых и агрессивных нападающих. Забей мяч Кабаев, не знаю, как бы этот матч сложился. А полчаса были отличные. Да, столкнулись с английской командой, которая хорошо организована, прессингует, физически хорошо готова. «Заря» не отходила от своей игры, но это хороший опыт. Три гола пропустили, фактически, из-за своих глупейших детских ошибок», - сказал Шевчук.
Источник — Футбол 1/2/3
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