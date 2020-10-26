Вячеслав ШЕВЧУК: «Лестер забивал после глупейших ошибок Зари»

Специалист – о поражении луганчан от английского клуба

  • 26.10.2020 14:24
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Лестер забивал после глупейших ошибок Зари»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Мне вообще нравится, как Скрипник говорит об игре: «Ребятам нравится эта игра и мы играем в такой схеме». Он поставил двух быстрых и агрессивных нападающих. Забей мяч Кабаев, не знаю, как бы этот матч сложился. А полчаса были отличные. Да, столкнулись с английской командой, которая хорошо организована, прессингует, физически хорошо готова. «Заря» не отходила от своей игры, но это хороший опыт. Три гола пропустили, фактически, из-за своих глупейших детских ошибок», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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