Кривцов, Мораес и Фернандо не принимали участия в тренировке перед Интером

Утром 26 октября «Шахтер» провел открытую тренировку в Святошино перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».
Не тренировались Исмаили, Евгений Коноплянка, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо.
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Интер» пройдет во вторник, 27 октября, на НСК «Олимпийский» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 19:55.
Шахтер – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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