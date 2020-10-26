Иранский юниор отметил голом дебют в чемпионатах Украины

19-летний Аллахьяр стал самым молодым бомбардиром УПЛ среди азиатских легионеров дальнего зарубежья

  • 26.10.2020 13:58
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Иранский юниор отметил голом дебют в чемпионатах Украины
© ФК Заря. Аллахьяр Сайядманеш

В матче с «Рухом» (4:0) в составе «Зари» дебютировал иранский юниор Аллахьяр Сайядманеш. Свою премьеру в чемпионатах Украины 19-летний форвард отметил голом, став самым молодым бомбардиром, как среди легионеров из азиатских стран дальнего зарубежья за все годы, так и текущего сезона среди всех игроков.

Отличился в 7-м туре и ровесник Аллахьяра сенегалец Мамаду Данфа. Нападающий «Колоса» не только вошел в десятку самых юных африканских голеадоров, но и стал первым иностранцем из дальнего зарубежья 2001 г.р., забивавшим в УПЛ.

Самые молодые бомбардиры-легионеры всех континентов (из стран дальнего зарубежья) в УПЛ

К

Возраст

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

ЕВ

18 лет 30 дней

Серин ДИОП

Франция

Сталь А

29.10.2006

Черноморец (д)

2:1

АФ

18 лет 143 дня

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла

13.04.2002

Кривбасс (д)

2:2

ЮА

18 лет 261 день

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Бразилия

Волынь

03.10.2014

Ворскла (д)

2:2

АЗ

19 лет 118 дней

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Иран

Заря

24.10.2020

Рух (д)

4:0

СА.

22 года 62 дня

Джон РУИС

Коста-Рика

Днепр

13.03.2016

Шахтер (д)

4:1

К - континент (ЕВ - Европа, АФ - Африка, ЮА - Южная Америка, АЗ - Азия, СА - Северная и Центральная Америка).

Легионеры из дальнего зарубежья 1991-2001 г. р., первыми забившие в чемпионатах Украины

Г.р.

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1991

Адмир МЕХМЕДИ

Швейцария

Динамо

11.03.2012

Кривбасс (г)

3:0

1992

Майкл БАБАТУНДЕ

Нигерия

Кривбасс

31.07.2011

Черноморец (д)

1:0

1993

ФРЕД

Бразилия

Шахтер

21.07.2013

Севастополь (г)

3:1

1994

ФАРЛЕЙ

Бразилия

Севастополь

31.08.2013

Карпаты (д)

1:0

1995

Габриэль ОКЕЧУКВУ

Нигерия

Карпаты

02.04.2016

Заря (г)

1:4

1996

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Бразилия

Волынь

03.10.2014

Ворскла (д)

2:2

1997

Деннис БОНАВЕНТУРЕ

Нигерия

Заря

24.07.2016

Олимпик (д)

3:0

1998

Хорхе КАРРАСКАЛЬ

Колумбия

Карпаты

10.09.2017

Верес (д)

1:6

1999

ФЕРНАНДУ

Бразилия

Шахтер

29.07.2018

Арсенал (д)

3:0

2000

Наджиб ЯКУБУ

Гана

Ворскла

04.11.2018

Львов (д)

2:0

2001

Мамаду ДАНФА

Сенегал

Колос

25.10.2020

Минай (д)

2:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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