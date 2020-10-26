Иранский юниор отметил голом дебют в чемпионатах Украины

В матче с «Рухом» (4:0) в составе «Зари» дебютировал иранский юниор Аллахьяр Сайядманеш. Свою премьеру в чемпионатах Украины 19-летний форвард отметил голом, став самым молодым бомбардиром, как среди легионеров из азиатских стран дальнего зарубежья за все годы, так и текущего сезона среди всех игроков.

Отличился в 7-м туре и ровесник Аллахьяра сенегалец Мамаду Данфа. Нападающий «Колоса» не только вошел в десятку самых юных африканских голеадоров, но и стал первым иностранцем из дальнего зарубежья 2001 г.р., забивавшим в УПЛ.

Самые молодые бомбардиры-легионеры всех континентов (из стран дальнего зарубежья) в УПЛ

К Возраст Игрок Страна Клуб Дата Соперник Счет ЕВ 18 лет 30 дней Серин ДИОП Франция Сталь А 29.10.2006 Черноморец (д) 2:1 АФ 18 лет 143 дня Эммануэль ОКОДУВА Нигерия Ворскла 13.04.2002 Кривбасс (д) 2:2 ЮА 18 лет 261 день ДАНИЛУ ДОС САНТОС Бразилия Волынь 03.10.2014 Ворскла (д) 2:2 АЗ 19 лет 118 дней Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Иран Заря 24.10.2020 Рух (д) 4:0 СА. 22 года 62 дня Джон РУИС Коста-Рика Днепр 13.03.2016 Шахтер (д) 4:1

К - континент (ЕВ - Европа, АФ - Африка, ЮА - Южная Америка, АЗ - Азия, СА - Северная и Центральная Америка).

Легионеры из дальнего зарубежья 1991-2001 г. р., первыми забившие в чемпионатах Украины