Иранский юниор отметил голом дебют в чемпионатах Украины

В матче с «Рухом» (4:0) в составе «Зари» дебютировал иранский юниор Аллахьяр Сайядманеш. Свою премьеру в чемпионатах Украины 19-летний форвард отметил голом, став самым молодым бомбардиром, как среди легионеров из азиатских стран дальнего зарубежья за все годы, так и текущего сезона среди всех игроков.
Отличился в 7-м туре и ровесник Аллахьяра сенегалец Мамаду Данфа. Нападающий «Колоса» не только вошел в десятку самых юных африканских голеадоров, но и стал первым иностранцем из дальнего зарубежья 2001 г.р., забивавшим в УПЛ.
Самые молодые бомбардиры-легионеры всех континентов (из стран дальнего зарубежья) в УПЛ
|
К
|
Возраст
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
ЕВ
|
18 лет 30 дней
|
Серин ДИОП
|
Франция
|
Сталь А
|
29.10.2006
|
Черноморец (д)
|
2:1
|
АФ
|
18 лет 143 дня
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Ворскла
|
13.04.2002
|
Кривбасс (д)
|
2:2
|
ЮА
|
18 лет 261 день
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Бразилия
|
Волынь
|
03.10.2014
|
Ворскла (д)
|
2:2
|
АЗ
|
19 лет 118 дней
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Иран
|
Заря
|
24.10.2020
|
Рух (д)
|
4:0
|
СА.
|
22 года 62 дня
|
Джон РУИС
|
Коста-Рика
|
Днепр
|
13.03.2016
|
Шахтер (д)
|
4:1
К - континент (ЕВ - Европа, АФ - Африка, ЮА - Южная Америка, АЗ - Азия, СА - Северная и Центральная Америка).
Легионеры из дальнего зарубежья 1991-2001 г. р., первыми забившие в чемпионатах Украины
|
Г.р.
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1991
|
Адмир МЕХМЕДИ
|
Швейцария
|
Динамо
|
11.03.2012
|
Кривбасс (г)
|
3:0
|
1992
|
Майкл БАБАТУНДЕ
|
Нигерия
|
Кривбасс
|
31.07.2011
|
Черноморец (д)
|
1:0
|
1993
|
ФРЕД
|
Бразилия
|
Шахтер
|
21.07.2013
|
Севастополь (г)
|
3:1
|
1994
|
ФАРЛЕЙ
|
Бразилия
|
Севастополь
|
31.08.2013
|
Карпаты (д)
|
1:0
|
1995
|
Габриэль ОКЕЧУКВУ
|
Нигерия
|
Карпаты
|
02.04.2016
|
Заря (г)
|
1:4
|
1996
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Бразилия
|
Волынь
|
03.10.2014
|
Ворскла (д)
|
2:2
|
1997
|
Деннис БОНАВЕНТУРЕ
|
Нигерия
|
Заря
|
24.07.2016
|
Олимпик (д)
|
3:0
|
1998
|
Хорхе КАРРАСКАЛЬ
|
Колумбия
|
Карпаты
|
10.09.2017
|
Верес (д)
|
1:6
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
29.07.2018
|
Арсенал (д)
|
3:0
|
2000
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Гана
|
Ворскла
|
04.11.2018
|
Львов (д)
|
2:0
|
2001
|
Мамаду ДАНФА
|
Сенегал
|
Колос
|
25.10.2020
|
Минай (д)
|
2:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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