Источник: Бущан и Миколенко повторно сдали тесты, результатов пока нет

Есть небольшая вероятность, что игроки все же смогут помочь «Динамо» в матче с «Ференцварошем»

  • 26.10.2020 14:10
  • 1333 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Бущан и Миколенко повторно сдали тесты, результатов пока нет
© УАФ

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко действительно получили позитивные результаты тестирования на коронавирус, как сообщалось ранее. Это подтверждает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». Но вчера игроки сдали повторные тесты, результаты которых пока неизвестны.

«Все дело в том, что вся команда, надеясь на ошибку, ждала повторных вчерашних тестов игроков, которые еще неизвестны. И да, вирус пришел, скорее всего, из сборной, две недели назад», – сказано в сообщении.

Соответственно на 100% утверждать, что игроки не сыграют с «Ференцварошем» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов, нельзя.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 26.10.2020 14:29
    -5
    зато все ржали над шахтой. мы в отличии от вас желаем ребятам здоровья
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.10.2020 14:22
    0
    Та пять дней должно хотя бы пройти, чтобы тест был негативным, как это было у Пидручного. Сегодня позитивный, завтра негативный это разве что ошибка
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.10.2020 14:22
    0
    Та пять дней должно хотя бы пройти, чтобы тест был негативным, как это было у Пидручного. Сегодня позитивный, завтра негативный это разве что ошибка
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности