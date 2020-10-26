Источник: Бущан и Миколенко повторно сдали тесты, результатов пока нет

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко действительно получили позитивные результаты тестирования на коронавирус, как сообщалось ранее. Это подтверждает телеграм-канал «Динамо Киев Inside». Но вчера игроки сдали повторные тесты, результаты которых пока неизвестны.

«Все дело в том, что вся команда, надеясь на ошибку, ждала повторных вчерашних тестов игроков, которые еще неизвестны. И да, вирус пришел, скорее всего, из сборной, две недели назад», – сказано в сообщении.

Соответственно на 100% утверждать, что игроки не сыграют с «Ференцварошем» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов, нельзя.