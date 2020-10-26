Ференцварош – Динамо. Стали известны имена арбитров

Комитет арбитров УЕФА опубликовал судейские назначения на матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/21.
Поединок «Ференцварош» – «Динамо», который состоится в среду, 28 октября, на «Групама Арена» (начало - в 22:00 по киевскому времени), будет обслуживать судейская бригада во главе с Иваном Кружляком.
Киевлянам Иван Кружляк хорошо известен по работе сразу на двух матчах:
- Плей-офф Лиги Европы, «Динамо» – «Олимпиакос» в 2019-м году, когда гол Франа Соля принес «бело-синим» победу 1:0;
- Плей-офф Лиги Европы, «Лацио» – «Динамо» в 2018-м год, когда команды сыграли вничью 2:2.
36-летнему рефери будут помогать ассистенты Томаш Сомолани (Словакия) и Сирил Гренгуар (Франция). Четвертый арбитр - Борис Мархефка (Словакия).
Арбитр VAR - Кристиан Дингерт (Германия), ассистент арбитра VAR - Бибиана Штайнхаус (Германия).
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Источник — ФК Динамо Киев
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