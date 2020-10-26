Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал важнейшие события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 26.10.2020 12:59
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Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Самые главные цифры и факты седьмого тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 3-й раз подряд выигрывает дома у «Александрии» (мячи 7-1).

Киевляне забивают александрийцам во всех 12 встречах на своем поле.

Денис Попов становится автором 60-го гола бело-синих в поединках с черно-желто-зелеными в УПЛ.

Динамовцы первыми из всех клубов проводят 250-й сухой матч в родных стенах.

Мирча Луческу берет верх над Владимиром Шараном во всех 5 тренерских дуэлях (мячи 14-4).

Гостевая безвыигрышная серия «Александрии» в поединках с «Динамо» достигает 12 игр (=1-11).

Черно-желто-зеленые терпят 3-е кряду поражение в гостях (мячи 2-5).

Александрийцы устанавливают новый личный антирекорд, пропуская 16 матчей подряд.

«Шахтер» и «Ворскла» 10-й раз расходятся миром.

Завершается победная серия горняков во встречах с полтавчанами на своем поле, которая составила 15 игр. Последний раз оранжево-черные теряли очки в баталиях с бело-зелеными в родных стенах 21 апреля 2006 года - 0:0.

«Шахтер» забивает дома «Ворскле» 16 игр подряд.

Общая беспроигрышная серия горняков достигает 16 матчей (+10=6), а домашняя - 39 (+32=7).

Подопечные Луиша Каштру не уходят с поля без гола 11 встреч кряду.

Манор Соломон, забивший 10-й мяч за «Шахтер» (ЧУ - 5, КУ - 1, ЕК - 4), становится автором 1850-го гола оранжево-черных в чемпионатах Украины.


ФК Шахтер

400-й матч в карьере на клубном уровне проводит Тарас Степаненко (ЧУ - 289, КУ - 33, СК - 10, ЕК - 68).

Георгий Судаков становится первым футболистом горняков 2002 г.р., сыгравшим в УПЛ.

Безвыигрышная серия «Ворсклы» в гостях у «Шахтера» достигает 26 игр (=4-22).

Владислав Кулач забивает 30-й мяч полтавчан в ворота горняков в премьер-лиге. При этом его гол оказывается 250-м, пропущенным оранжево-черными на своем поле в чемпионатах Украины.

Подопечные Юрия Максимова 3-й тур подряд заканчивают игру не в полном составе.

«Десна» берет верх над «Олимпиком» в общем 5-й раз подряд (мячи 9-2), а в гостях - 3-й (мячи 6-1).

Владислав Огиря проводит 63-й матч в УПЛ в рядах черниговцев и становится новым рекордсменом-гвардейцем клуба, обойдя Дениса Фаворова.

Андрей Тотовицкий поражает ворота «Олимпика» в рядах уже третьего клуба. Ранее он один мяч забил дончанам за «Ильичевец» в премьер-лиге и один за «Шахтер» - в Кубке Украины.

Андрей Тотовицкий, ставший автором 10-го гола «Десны» «олимпийцам», забивает 30-й мяч в карьере (ЧУ - 25, КУ - 5).

«Олимпик» повторяет личный рекорд, обходясь без ничьих 10 игр кряду (+5-5).

«Колос» обновляет два личных достижения, продлив общую беспроигрышную серию до 6 матчей (+3=3), а домашнюю - до 7 (+4=3).

Завершается рекордная сухая серия ковалевцев на своем поле, которая составила 448 минут.

Сенегалец Мамаду Данфа становится автором 10-го гола джокеров «Колоса» в элитном дивизионе и первым легионером из дальнего зарубежья 2001 г.р., забившим в УПЛ.

Руслан Костышин проводит 400-й матч в чемпионатах Украины в качестве игрока (359) и тренера (41).

«Днепр-1» побеждает «Львов» в общем 4-й раз подряд (мячи 10-4), а в гостях - 3-й (мячи 8-3).

Днепряне обновляют три личных рекорда, продлив гостевую безничейную серию до 8 матчей (+2-6), общую голевую - до 12, а выездную - до 6.

Игорь Когут становится автором 10-го гола сине-бело-голубых в ворота сине-золотых.

300-й матч в карьере проводит Виталий Вернидуб (ЧУ - 221, КУ - 15, ЕК - 13, СУ - 1).

Александр Гладкий забивает в чемпионатах Украины в ворота уже 25-го клуба.

Новичок луганчан иранец Аллахьяр Сайядманеш становится самым молодым бомбардиром текущего сезона УПЛ - 19 лет 118 дней.

«Рух», заработавший 3-ю кряду «баранку» в гостях (мячи 3-12), терпит самое крупное поражение в элитном дивизионе.

Безголевая серия желто-черных достигает 330 минут.

16-летний голкипер «Руха» Юрий-Владимир Герета становится самым молодым после Сергея Перхуна вратарем в истории украинских чемпионатов.

«Львов» проводит 100-й матч в элитном дивизионе.

Подопечные Георгия Цецадзе терпят 5-е кряду поражение в родных стенах (мячи 4-18), повторяя личный антирекорд.

«Рекордная» безвыигрышная серия сине-золотых достигает 19 игр (=7-12).

«Мариуполь» подписывает 70-ю мировую в гостях.

«Ингулец» 3-й раз подряд делит очки с соперниками на своем поле.

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Алексей Быков, Вячеслав Танковский (оба - «Мариуполь») и Богдан Сарнавский («Днепр-1»), 1-й - Роман Гагун, Юрий-Владимир Герета, Иван Литвиненко (все - «Рух»), Андрей Глоба («Александрия»), Иссиар Драме («Олимпик»), Эльдар Кулиев, Олег Очеретько (оба - «Мариуполь»), Богдан Литвяк («Ингулец»), Аллахьяр Сайядманеш («Заря») и Георгий Судаков («Шахтер»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Антон Каниболоцкий («Минай»), ранее защищавший цвета «Днепра», «Кривбасса», «Шахтера» и «Карпат».

25-й мяч в премьер-лиге забивает Андрей Тотовицкий, 15-й - Алексей Чичиков, 5-й - Манор Соломон, 1-й - Аллахьяр Сайядманеш (в 1-й игре), Мамаду Данфа (в 3-й), Илья Шевцов (в 4-й) и Юрий Кравчук (в 10-й).

3-й матч подряд не уходят с поля без взятия ворот соперников Владислав Кочергин и Владислав Кулач, ставший автором 50-го гола гостей в сезоне-2020/21.

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Роман Гагун (в 1-й игре), Пап-Алиун Ндиай (в 21-й), Николай Шапаренко (в 60-й) и Ярослав Мартынюк (в 70-й).


ФК Шахтер

Виталий Романов становится первым арбитром из Днепра, проведшим 100 матчей в чемпионатах Украины. Юбилей он «отмечает» 50-м удалением.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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