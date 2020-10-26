Дмитрий Ризнык – лучший игрок 7-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 7-го тура УПЛ.

По итогам голосования, победу одержал вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык, который провел уверенный матч с «Шахтером» (1:1). В голосовании он обошел своего партнера по команде Владислава Кулача и форварда «Десны» Илью Шевцова.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.