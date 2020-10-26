Иван ФЕДЫК: «Не сильно соглашусь с действиями судьи»

Главный тренер «Руха» – об игре с «Зарей»

  • 26.10.2020 11:59
  • 277 просмотров
  • 4 комментария
Иван ФЕДЫК: «Не сильно соглашусь с действиями судьи»
© ФК Заря. Иван Федык

Главный тренер «Руха» Иван Федык высказался об игре с луганской «Зарей» (0:4)

«Заря» довольно таки сильная команда. Честно, я не знаю, что ещё сказать. Я не сильно соглашусь с действиями судьи, но что тут уж говорить, особенно после окончания матча. В принципе, по игре всё нормально, но действия судьи как по мне, некорректны», – сказал Федык.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dadlismit
      dadlismit, 26.10.2020 12:18
    0
    Научи сначала своих дровосеков в футбол играть, в рамках правил мяч отбирать, а потом уже высказывай недовольство судейством
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 26.10.2020 12:15
    0
    Наши судьи сами себя уже скомпрометировали так что им доверять ни кто не может.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 26.10.2020 12:11
    0
    Интересно, а что не так сделал судья? Надо было вместо красной дать желтую или устное предупреждение? Если твои игроки слишком жестко играют и ты не учишь их играть более аккуратно, то чья это вина? А эти карточки помогут ребят в будущем не делать таких грубых нарушений.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 26.10.2020 12:00
    0
    Не плачь, судья по делу удалил обоих игроков, это все видели
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 26.10.2020 12:18
    0
    Научи сначала своих дровосеков в футбол играть, в рамках правил мяч отбирать, а потом уже высказывай недовольство судейством
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 26.10.2020 12:15
    0
    Наши судьи сами себя уже скомпрометировали так что им доверять ни кто не может.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 26.10.2020 12:11
    0
    Интересно, а что не так сделал судья? Надо было вместо красной дать желтую или устное предупреждение? Если твои игроки слишком жестко играют и ты не учишь их играть более аккуратно, то чья это вина? А эти карточки помогут ребят в будущем не делать таких грубых нарушений.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 26.10.2020 12:00
    0
    Не плачь, судья по делу удалил обоих игроков, это все видели
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности