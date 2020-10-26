Иван ФЕДЫК: «Не сильно соглашусь с действиями судьи»

Главный тренер «Руха» Иван Федык высказался об игре с луганской «Зарей» (0:4)
«Заря» довольно таки сильная команда. Честно, я не знаю, что ещё сказать. Я не сильно соглашусь с действиями судьи, но что тут уж говорить, особенно после окончания матча. В принципе, по игре всё нормально, но действия судьи как по мне, некорректны», – сказал Федык.
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Источник — ФК Заря
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