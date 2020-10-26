Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Шахтер раздел Зидана»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели поделился мнением о победе «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2).

«Марлос взял на себя бремя лидера и повел всю команду вперед. Безусловно, испанцы знали, какая ситуация с коронавирусом произошла в «Шахтере», что там половина команды не будет играть. Это основные игроки, у которых за спиной очень много матчей в Лиге чемпионов, и которых стоило бы опасаться. Естественно, состав, который вышел на игру, это основной состав, который усилился во втором тайме. Слава заметил такой момент, что «Шахтер» раздел Зидана. Он на первый тайм вышел в пуховичке, а во втором вышел уже без курточки. Такого первого тайма в Мадриде никто не ожидал», - сказал Метревели.

Во втором туре Лиги чемпионов «Шахтер» 27 октября сыграет с «Интером».