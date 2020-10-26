Рейтинг ATP. Лидеры остались при своих, украинцы топчутся на месте

Мужчины на прошлой недели сыграли два турнира категории ATP-250. Уго Умбер из Франции выиграл соревнования в Антверпене, немец Александр Зверев снова стал лучшим в Кельне. Но на борьбу за высокие места это не повлияло. Небольшие перестановки начались с конца второго десятка.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцам похвастаться особо нечем, кроме того, что Виталий Сачко невероятным образом попал в квалификацию турнира ATP-250 в Вене и даже выиграл матч первого круга.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке два места на поездку в Лондон все еще остаются вакантными.
Чемпионская гонка ATP
Источник — Sport.ua
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