Рейтинг ATP. Лидеры остались при своих, украинцы топчутся на месте

Расклад сил в топ-10 не изменился

  • 26.10.2020 10:48
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Рейтинг ATP. Лидеры остались при своих, украинцы топчутся на месте
© ATP. Александр Зверев

Мужчины на прошлой недели сыграли два турнира категории ATP-250. Уго Умбер из Франции выиграл соревнования в Антверпене, немец Александр Зверев снова стал лучшим в Кельне. Но на борьбу за высокие места это не повлияло. Небольшие перестановки начались с конца второго десятка. 

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцам похвастаться особо нечем, кроме того, что Виталий Сачко невероятным образом попал в квалификацию турнира ATP-250 в Вене и даже выиграл матч первого круга.

Украинцы в топ-750 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке два места на поездку в Лондон все еще остаются вакантными.

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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