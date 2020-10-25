Зверев и Умбер стали победителями турниров ATP в Кельне и Антверпене

Александр выиграл два турнира в Германии подряд

  • 25.10.2020 21:51
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Зверев и Умбер стали победителями турниров ATP в Кельне и Антверпене
© ATP. Александр Зверев

В воскресенье, 25 октября, состоялись два финал турнира категории ATP Tour 250.

Уго Умбер из Франции (№38 ATP) выиграл соревнования в Антверпене, немец Александр Зверев (№7 ATP) стал лучшим в Кельне.

ATP Антверпен. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Уго Умбер (Франция) – 1:6, 6:7 (4)

ATP Кельн. Финал
Александр Зверев (Германия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:1

Напомним, на прошлой неделе Зверев выиграл еще один турнир аналогичной серии в Кельне.

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Источник — Sport.ua

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