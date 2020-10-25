Зверев и Умбер стали победителями турниров ATP в Кельне и Антверпене

В воскресенье, 25 октября, состоялись два финал турнира категории ATP Tour 250.
Уго Умбер из Франции (№38 ATP) выиграл соревнования в Антверпене, немец Александр Зверев (№7 ATP) стал лучшим в Кельне.
ATP Антверпен. Финал
Алекс де Минаур (Австралия) – Уго Умбер (Франция) – 1:6, 6:7 (4)
ATP Кельн. Финал
Александр Зверев (Германия) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:2, 6:1
Напомним, на прошлой неделе Зверев выиграл еще один турнир аналогичной серии в Кельне.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.