Погба завершил карьеру в сборной Франции из-за заявлений Макрона

Исповедующий ислам футболист недоволен позицией президента Франции

  • 26.10.2020 09:55
  • 4404 просмотра
  • 12 комментариев
Погба завершил карьеру в сборной Франции из-за заявлений Макрона
© Stretty News

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил завершить карьеру в сборной Франции, сообщает The Sun.

Такое решение он принял из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно убийства учителя Самуэля Пати. Напомним, что учитель на уроке свободы слова показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную в издании Charlie Hebdo.

В итоге 18-летний чеченец Абдулак Анзоров напал на преподавателя, когда тот возвращался домой и нанес ему серию ножевых ран, после чего отрезал голову. Убийца пытался скрыться, но его застрелила полиция.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это убийство «исламским террористическим актом». Пресса отмечает, что Погба, который исповедует ислам, не понравилось такое заявление. Поэтому он решил завершить карьеру в сборной.

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Источник — The Sun

(22 голоса)

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Комментарии
    vados1991
    online
      vados1991, 26.10.2020 10:53
    0
    Он мне никогда не нравился как человек!!!
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 26.10.2020 10:50
    +1
    А не хер всякое гавно у себя принимать и давать гражданство.
    Теперь ешьте.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.10.2020 10:48
    0
    он и так в сборную не попадал в последнее время-так брали за заслуги предыдущии
    а чечен конечно тупой-живи в стране нормальной расти детей....
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 26.10.2020 10:41
    +3
    Не зрозумів. А президент до збірної яким боком???? То давай і від національності відмовся.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 26.10.2020 10:31
    +4
    Мда... Погба явно не блещет умом или же истинный исламист, которому нравится когда убивают неверных. Есть же разный ислам. Который говорит убить НЕВЕРНОГО в СЕБЕ и который говорит убивать неверных. Наверное у Погба это одно и тоже. И ок, было бы понятно, если бы Макрон это взял с неба про ислам. Но все теракты были с призывом убить неверных и что ислам это сила. Это уже реально клиника.
    Ссылка
    parcsin
    online
      parcsin, 26.10.2020 10:23
    +2
    Погба обьявляет Священный Джихад бледнолицым покыдькам
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 26.10.2020 10:22
    +5
    И что Макрон, сказал не верно?
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 26.10.2020 10:14
    +7
    Погба підтримує вбивство. На інших сайтах пишуть
    "Також на Поля вплинуло рішення французького уряду вшанувати пам'ять учителя, який опублікував образливі зображення пророка Мухаммеда, за що був убитий дорогою додому"
    Хіба не урод цей Погба
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 26.10.2020 10:06
    +18
    Релігія - це найгірший винахід людства, це навіть гірше за ядерну зброю. Мало того, що завдяки релігіі людьми магніпулюють як хочуть, так ще і повних ідіотів роблять з кожного. Я вже мовчу про кількість смертей, які принесли хрестові походи, інквізиція, боротьба з «невірними» і т.д...
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 26.10.2020 10:05
    +1
    А тепер скажіть, що чеченці в Європі це не агенти ФСБ
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 26.10.2020 10:02
    +3
    Без Погба хуже не будет
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 10:00
    +14
    И что Погба не понравилось? Или это был не теракт?
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 26.10.2020 10:06
    +18
    Релігія - це найгірший винахід людства, це навіть гірше за ядерну зброю. Мало того, що завдяки релігіі людьми магніпулюють як хочуть, так ще і повних ідіотів роблять з кожного. Я вже мовчу про кількість смертей, які принесли хрестові походи, інквізиція, боротьба з «невірними» і т.д...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 10:00
    +14
    И что Погба не понравилось? Или это был не теракт?
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 26.10.2020 10:14
    +7
    Погба підтримує вбивство. На інших сайтах пишуть
    "Також на Поля вплинуло рішення французького уряду вшанувати пам'ять учителя, який опублікував образливі зображення пророка Мухаммеда, за що був убитий дорогою додому"
    Хіба не урод цей Погба
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
    online
      Юрий Тютюшев, 26.10.2020 10:22
    +5
    И что Макрон, сказал не верно?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 26.10.2020 10:31
    +4
    Мда... Погба явно не блещет умом или же истинный исламист, которому нравится когда убивают неверных. Есть же разный ислам. Который говорит убить НЕВЕРНОГО в СЕБЕ и который говорит убивать неверных. Наверное у Погба это одно и тоже. И ок, было бы понятно, если бы Макрон это взял с неба про ислам. Но все теракты были с призывом убить неверных и что ислам это сила. Это уже реально клиника.
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 26.10.2020 10:41
    +3
    Не зрозумів. А президент до збірної яким боком???? То давай і від національності відмовся.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 26.10.2020 10:02
    +3
    Без Погба хуже не будет
    Ссылка
    parcsin
    online
      parcsin, 26.10.2020 10:23
    +2
    Погба обьявляет Священный Джихад бледнолицым покыдькам
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 26.10.2020 10:50
    +1
    А не хер всякое гавно у себя принимать и давать гражданство.
    Теперь ешьте.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 26.10.2020 10:05
    +1
    А тепер скажіть, що чеченці в Європі це не агенти ФСБ
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 26.10.2020 10:53
    0
    Он мне никогда не нравился как человек!!!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.10.2020 10:48
    0
    он и так в сборную не попадал в последнее время-так брали за заслуги предыдущии
    а чечен конечно тупой-живи в стране нормальной расти детей....
    Ссылка
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