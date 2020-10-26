Погба завершил карьеру в сборной Франции из-за заявлений Макрона

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил завершить карьеру в сборной Франции, сообщает The Sun.

Такое решение он принял из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно убийства учителя Самуэля Пати. Напомним, что учитель на уроке свободы слова показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда, опубликованную в издании Charlie Hebdo.

В итоге 18-летний чеченец Абдулак Анзоров напал на преподавателя, когда тот возвращался домой и нанес ему серию ножевых ран, после чего отрезал голову. Убийца пытался скрыться, но его застрелила полиция.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это убийство «исламским террористическим актом». Пресса отмечает, что Погба, который исповедует ислам, не понравилось такое заявление. Поэтому он решил завершить карьеру в сборной.