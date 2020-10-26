Анатолий ЧАНЦЕВ: «Ингулец, Минай и Рух пока что ничем не выделяются»

Специалист высказался об игре дебютантов Премьер-лиги

  • 26.10.2020 09:11
  • 660 просмотров
  • 1 комментарий
Анатолий ЧАНЦЕВ: «Ингулец, Минай и Рух пока что ничем не выделяются»
© ФК Металлург Запорожье. Анатолий Чанцев

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев прокомментировал выступления новичков УПЛ в этом сезоне.

««Ингулец», «Минай» и «Рух» пока что ничем не выделяются. Руководители этих клубов говорят, что команды будут усиливаться, и очевидно, что это им действительно необходимо. Сейчас всем трем дебютантам нужно до зимнего перерыва взять какой-то свой максимум очков, чтобы затем успешно бороться за сохранение прописки в УПЛ», - сказал Чанцев.

В седьмом туре УПЛ «Минай» сыграл вничью с «Колосом», а «Ингулец» с «Мариуполем», «Рух» разгромно уступил «Заре».

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Источник — zbirna.com

(6 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 09:32
    +1
    И это напоминает чемпионат ССР.Там выходцы из Первой лиги редко феерили.
    Так и должно быть. Откуда у новичков опыт и соответствующие игроки? Это у нас в баскетболе за счет янки штампуют Запорожье, Прометей, Тернополь, завтра ещё кто то будет. Деньги и янки в составе. В футболе это сложней. Бразильцы по дешёвке на улице не валяются.)
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 09:32
    +1
    И это напоминает чемпионат ССР.Там выходцы из Первой лиги редко феерили.
    Так и должно быть. Откуда у новичков опыт и соответствующие игроки? Это у нас в баскетболе за счет янки штампуют Запорожье, Прометей, Тернополь, завтра ещё кто то будет. Деньги и янки в составе. В футболе это сложней. Бразильцы по дешёвке на улице не валяются.)
    Ссылка
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