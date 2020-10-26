Анатолий ЧАНЦЕВ: «Ингулец, Минай и Рух пока что ничем не выделяются»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев прокомментировал выступления новичков УПЛ в этом сезоне.

««Ингулец», «Минай» и «Рух» пока что ничем не выделяются. Руководители этих клубов говорят, что команды будут усиливаться, и очевидно, что это им действительно необходимо. Сейчас всем трем дебютантам нужно до зимнего перерыва взять какой-то свой максимум очков, чтобы затем успешно бороться за сохранение прописки в УПЛ», - сказал Чанцев.

В седьмом туре УПЛ «Минай» сыграл вничью с «Колосом», а «Ингулец» с «Мариуполем», «Рух» разгромно уступил «Заре».