Анатолий ЧАНЦЕВ: «Ингулец, Минай и Рух пока что ничем не выделяются»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев прокомментировал выступления новичков УПЛ в этом сезоне.
««Ингулец», «Минай» и «Рух» пока что ничем не выделяются. Руководители этих клубов говорят, что команды будут усиливаться, и очевидно, что это им действительно необходимо. Сейчас всем трем дебютантам нужно до зимнего перерыва взять какой-то свой максимум очков, чтобы затем успешно бороться за сохранение прописки в УПЛ», - сказал Чанцев.
В седьмом туре УПЛ «Минай» сыграл вничью с «Колосом», а «Ингулец» с «Мариуполем», «Рух» разгромно уступил «Заре».
Источник — zbirna.com
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Так и должно быть. Откуда у новичков опыт и соответствующие игроки? Это у нас в баскетболе за счет янки штампуют Запорожье, Прометей, Тернополь, завтра ещё кто то будет. Деньги и янки в составе. В футболе это сложней. Бразильцы по дешёвке на улице не валяются.)
Так и должно быть. Откуда у новичков опыт и соответствующие игроки? Это у нас в баскетболе за счет янки штампуют Запорожье, Прометей, Тернополь, завтра ещё кто то будет. Деньги и янки в составе. В футболе это сложней. Бразильцы по дешёвке на улице не валяются.)
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