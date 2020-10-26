РОДРИГЕШ: «Луческу – легендарный тренер. Он знает, как со мной работать»

Нападающий «Динамо» высказался о сотрудничестве с тренером команды

  • 26.10.2020 08:53
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РОДРИГЕШ: «Луческу – легендарный тренер. Он знает, как со мной работать»
© Twitter. Жерсон Родригеш

Форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш после победы над «Александрией» 1:0 в рамках 7-го тура УПЛ рассказал о работе с Мирчей Луческу.

«Я очень благодарен Луческу, это легендарный тренер. Он доверяет мне и знает, как нужно со мной работать. Так же и с другими футболистами. Я очень ценю его работу. Луческу дал мне уверенность в своих силах. Он верит в меня, а я стараюсь отблагодарить ему своей игрой на поле.

Сегодня мне было непросто себя проявить. На позиции центрального нападающего я чувствовал себя не очень комфортно», - сказал Родригеш.

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Источник — ПроФутбол

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