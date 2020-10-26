«Фиорентина» в результативном матче 5-го тура Серии А обыграла «Удинезе». Встреча закончилась со счетом 3:2.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефано Окака Чука (Удинезе).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Кастровилли (Фиорентина).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Стефано Окака Чука (Удинезе).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Миленкович (Фиорентина).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Гаэтано Кастровилли (Фиорентина).
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Источник — Sport.ua
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