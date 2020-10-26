Денис ПОПОВ: «С Луческу интересно работать, он много нового рассказывает»

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал победу в матче 7-го тура УПЛ над «Александрией» (1:0):

«Перед матчем лично с Луческу не общался, но на тренировках он постоянно подсказывает, объясняет. У него есть свое видение футбола и свои принципы организации игры, особенно в обороне.

Поэтому с ним интересно работать, он много нового рассказывает, показывает, как лучше и как легче действовать, чтобы мы были всегда свежими. Упор идет на тактику, чтобы мы больше играли не за счет физики, а головой. Чтобы думали на поле», - сказал Попов.