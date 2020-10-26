В поединке 8-го тура чемпионата Франции «Лион» разгромил «Монако». Матч закончился со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|Melvin Michel Maxence Bard (Лион) получает красную карточку.
|48'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен Йеддер (Монако).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо Экамби (Лион).
|41'
|ГОЛ ! С пенальти забил Уссем Ауар (Лион).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо Экамби (Лион).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Лион).
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Источник — MEGOGO
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