Франция. Лион нанес разгромное поражение Монако

25 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции.
В вечернем поединке «Лион» нанес разгромное поражение «Монако» (4:1).
Лига 1. 8-й тур
«Бордо» – «Ним» – 2:0
Голы: Бриан, 80 (пен), Уден, 82.
«Брест» – «Страсбур» – 0:3
Голы: Диалло, 27, Лала, 40 (пен), Айорк, 67.
«Метц» – «Сент-Этьен» – 2:0
Голы: Булая, 5, Сиссоко, 78 (автогол).
«Монпелье» – «Реймс» – 0:4
Голы: Диа, 9 (пен), 13, 56 (пен), Мбюкю, 31.
«Ницца» – «Лилль» – 1:1
Голы: Дольберг, 49 – Бурак Йылмаз, 58.
«Лион» – «Монако» – 4:1
Голы: Депай, 12, Токо-Экамби, 34, 44, Ауар, 41 (пен) – Бен Йеддер, 48 (пен).
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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