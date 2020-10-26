8-й тур
Бордо
2 : 0
Ним
25.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Франция. Лион нанес разгромное поражение Монако

25 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции

  • 26.10.2020 00:59
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Франция. Лион нанес разгромное поражение Монако
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25 октября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Франции.

В вечернем поединке «Лион» нанес разгромное поражение «Монако» (4:1).

Лига 1. 8-й тур

«Бордо» – «Ним» – 2:0

Голы: Бриан, 80 (пен), Уден, 82.

«Брест» – «Страсбур» – 0:3

Голы: Диалло, 27, Лала, 40 (пен), Айорк, 67.

«Метц» – «Сент-Этьен» – 2:0

Голы: Булая, 5, Сиссоко, 78 (автогол).

«Монпелье» – «Реймс» – 0:4

Голы: Диа, 9 (пен), 13, 56 (пен), Мбюкю, 31.

«Ницца» – «Лилль» – 1:1

Голы: Дольберг, 49 – Бурак Йылмаз, 58.

«Лион» – «Монако» – 4:1

Голы: Депай, 12, Токо-Экамби, 34, 44, Ауар, 41 (пен) – Бен Йеддер, 48 (пен).

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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