Защитник Ингульца: «Пора уже побеждать»

Денис Балан – о ничьей с «Мариуполем»

  • 26.10.2020 04:51
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Защитник Ингульца: «Пора уже побеждать»
© Footboom.com. Денис Балан

Правый защитник «Ингульца» Денис Балан прокомментировал ничью с «Мариуполем» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

– Пора уже побеждать. Очень хотели выиграть. Я считаю, что эта игра удавалась. Можно было закончить её с более позитивным результатом.

– Вы – автор первого гола «Ингульца» в Премьер-лиге. Сегодня забиваете. Кому посвятили мяч? Что-то показали на камеру, как будто водительский руль...
– Вообще посвящаю все голы своей семье. Но сегодняшний мяч посвятил легенде «Ингульца», Сане Мишуренко, у него сегодня день рождения.

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Источник — Футбол 1/2/3

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