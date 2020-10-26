Защитник Ингульца: «Пора уже побеждать»

Правый защитник «Ингульца» Денис Балан прокомментировал ничью с «Мариуполем» (1:1) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.
– Пора уже побеждать. Очень хотели выиграть. Я считаю, что эта игра удавалась. Можно было закончить её с более позитивным результатом.
– Вы – автор первого гола «Ингульца» в Премьер-лиге. Сегодня забиваете. Кому посвятили мяч? Что-то показали на камеру, как будто водительский руль...
– Вообще посвящаю все голы своей семье. Но сегодняшний мяч посвятил легенде «Ингульца», Сане Мишуренко, у него сегодня день рождения.
Источник — Футбол 1/2/3
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