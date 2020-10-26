Вячеслав ШЕВЧУК: «Кулач мог трижды забивать Шахтеру»

Специалист считает, что «горняки» могли и проиграть «Ворскле»

  • 26.10.2020 04:33
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Кулач мог трижды забивать Шахтеру»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча 7-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла» (1:1).

«Шахтеру» помешала победить организованная игра «Ворсклы». Полтавчане отлично в первом тайме отыграли в обороне, делали хорошие контрвыпады, пользовались ошибками «Шахтера». Я не сказал бы, что «Шахтер» вышел на игру неконцентрированным или немотивированным. Они с первых минут создавали моменты, но в обороне были проблемы с концентрацией. Кулач мог трижды забивать», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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