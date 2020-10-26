Вячеслав ШЕВЧУК: «Кулач мог трижды забивать Шахтеру»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал результат матча 7-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла» (1:1).

«Шахтеру» помешала победить организованная игра «Ворсклы». Полтавчане отлично в первом тайме отыграли в обороне, делали хорошие контрвыпады, пользовались ошибками «Шахтера». Я не сказал бы, что «Шахтер» вышел на игру неконцентрированным или немотивированным. Они с первых минут создавали моменты, но в обороне были проблемы с концентрацией. Кулач мог трижды забивать», - сказал Шевчук.