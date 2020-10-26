Беневенто – Наполи – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура итальянской Серии А «Наполи» на выезде обыграл «Беневенто» со счетом 2:1.
События матча
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Петагна (Наполи).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Инсигне (Беневенто).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.