ВИДЕО. Украинцы зажигают. Дебютный гол Кузыка за Пафос и радость Михайленко

В 8-м туре чемпионата Кипра 25-летний украинский полузащитник Орест Кузык забил дебютный гол за «Пафос».
Поединок против «Кармиотисса» (3:0) стал первым для экс-наставника «Днепра-1» Дмитрия Михайленко на посту главного тренера «Пафоса».
Украинский специалист не сдерживал эмоций после забитого мяча своего подопечного. Также сухой матч внес в свой актив бывший вратарь киевского «Динамо» Артур Рудько.
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Источник — Sport.ua
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