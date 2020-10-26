Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Где Шахтер, где?»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло прокомментировал результат матча 7-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» – «Ворскла» (1:1).
«Ворскла» – это не «Реал», но два очка Максимов потерял. Даже рефери ничего не смог сделать, показав смешную красную карточку. Вчера болельщики «Шахтера» критиковали всех скептиков, ну а сегодня хочется спросить: «ну где «Шахтер», где?».
Максимов создал конкурентноспособную команду, и вполне может побороться за медали», - написал Заховайло.
Источник — Facebook
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