ШЕВЧУК: «Динамо могло забить еще 3-4 гола Александрии в первом тайме»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (1:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.
«Игроки «Александрии» невнимательны были в обороне. Здорово Попов замкнул и Киев мог забить 3-4 еще в первом тайме», - сказал Шевчук.
Отметим, что благодаря этой победе «Динамо» стало единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата Украины.
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Источник — Футбол 1/2/3
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