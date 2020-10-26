ШЕВЧУК: «Динамо могло забить еще 3-4 гола Александрии в первом тайме»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Александрией» (1:0) в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги.

«Игроки «Александрии» невнимательны были в обороне. Здорово Попов замкнул и Киев мог забить 3-4 еще в первом тайме», - сказал Шевчук.

Отметим, что благодаря этой победе «Динамо» стало единоличным лидером в турнирной таблице чемпионата Украины.